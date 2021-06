Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active pour un ancien de l'ASSE !

Publié le 2 juin 2021 à 19h15 par A.M.

Cet été, l'un des objectifs de l'OM sera de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Pablo Longoria suit la situation de William Saliba, prêté à l'OGC Nice par Arsenal lors de la seconde partie de saison.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Très actifs sur le dossier Gerson, le président de l'OM cherche également à renforcer l'arrière garde marseillaise. Et pour cause, entre le départ attendu de Duje Caleta-Car, dont le profil plaît en Premier League, et la situation complexe de Leonardo Balerdi dont l'option d'achat de 14M€ n'a pas été levée, Jorge Sampaoli se retrouve donc avec Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin comme axiaux assurés de rester. Par conséquent, Pablo Longoria a décidé d'activer la piste menant à William Saliba.

L'OM veut William Saliba