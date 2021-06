Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est sur le point d'arracher une pépite du FC Barcelone !

Publié le 13 juin 2021 à 18h45 par La rédaction

En plus des pistes déjà activées, Pablo Longoria se penche sur Konrad de la Fuente. Joueur clé de l’équipe réserve du Barça, l’ailier américain pourrait sauter le cap.

Pour son premier mercato d’été en tant que président, Pablo Longoria veut marquer le coup. Une revue d’effectif est prévue. Après le départ de Florian Thauvin, celui de Nemanja Radonjic devrait arriver. Logiquement, l’OM est donc à la recherche de leurs remplaçants. Si les pistes Thiago Almada ou encore Amine Adli font beaucoup de bruit, une autre est dans les petits papiers du président olympien.

Rencontre décisive dès demain

Non utilisé par Ronald Koeman, Konrad de la Fuente est annoncé sur le départ de Barcelone. Et d’après les informations de Gerard Romero, l’OM et le Barça négocient. Plusieurs solutions sont à l’étude : un transfert légèrement inférieur à 5M€ avec une clause de rachat ou un prêt avec option d’achat. Dans le même dossier, Matteo Moretto parle d’un contrat de 5 ans et d’une ultime rencontre demain entre les différentes parties. Réponse imminente attendue…