Mercato - OM : Longoria va devoir chercher ailleurs pour oublier Thiago Almada !

Publié le 13 juin 2021 à 5h45 par T.M.

Thiago Almada jugé trop cher, Pablo Longoria serait passé à autre chose, mais la nouvelle idée du président de l’OM pourrait déjà être à jeter.

Annoncé comme l’un des plus grands talents du football argentin, Thiago Almada fait aujourd’hui le bonheur de Velez Sarsfield. Mais son profil n’a pas échappé aux écuries européennes et notamment à l’OM. Ces dernières semaines, Pablo Longoria s’est ainsi activé pour recruter le milieu offensif, mais cela ne devrait aboutir à rien. En effet, le club de Buenos Aires se montrerait trop gourmand pour Almada, réclamant près de 25M€, ce qui ne serait pas dans les cordes de l’OM. C’est donc ailleurs qu’il va falloir regarder, mais cela ne sera pas plus simple.

Rafael Leao ? Impossible…

Ces dernières heures, c’est le nom de Rafael Leao, attaquant du Milan AC, qui a été évoqué comme plan B de l’OM après l’échec avec Thiago Almada. Mais comme avec l’Argentin, cela pourrait se solder par un échec avec le Portugais. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, le Milan AC réclamerait pas moins de 25-30M€ pour Leao. Cela semble difficile de voir l’OM lâcher une telle somme, d’autant plus que dans le même temps, Everton et Wolverhampton, mieux armés financièrement, seraient aussi intéressé.