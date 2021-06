Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tente un joli coup avec Jorge Mendes !

Publié le 12 juin 2021 à 13h15 par T.M.

Afin de réaliser le meilleur recrutement possible pour l’OM, Pablo Longoria ne compte pas ses heures. Et le président marseillais multiplie les dossiers pour apporter des recrues à Jorge Sampaoli.

Pablo Longoria l’a annoncé, pas moins de 11 recrues sont attendues à l’OM cet été. Et la première est déjà connue puisque le club phocéen a officialisé un accord avec Flamengo pour l’arrivée de Gerson, milieu de terrain de 24 ans. Mais après le Brésilien, d’autres renforts sont donc attendues par Jorge Sampaoli et Longoria travaille d’arrache-pied pour cela. D’ailleurs, ces dernières heures, un nouveau nom est apparu : Rafael Leao. Passé par le LOSC et aujourd’hui au Milan AC, l’attaquant portugais serait bel et bien une option pour l’OM.

Ça discute avec Jorge Mendes !