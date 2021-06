Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un nouveau gros coup à 0€ !

Publié le 12 juin 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 12 juin 2021 à 8h16

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Gianluigi Donnarumma ces derniers jours, l’arrivée du portier italien dans la capitale française serait maintenant quasiment bouclée.

L’officialisation de l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum ce mercredi n’était qu’une mise en bouche. En effet, ce début de mercato estival est agité du côté du Paris Saint-Germain, le club parisien étant annoncé avec insistance sur les traces d’Achraf Hakimi et de Gianluigi Donnarumma. Et si les négociations sont encore en cours avec l’Inter dans l’optique de la venue du premier cité, le PSG serait maintenant tout proche de toucher au but avec le portier de l’AC Milan dont le contrat s’achève le 30 juin prochain.

Gianluigi Donnarumma sera un joueur du PSG jusqu’en 2026 !