Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Leonardo ne pourra pas compter sur… Lewandowski !

12 juin 2021

Bien que Robert Lewandowski semble être une option pour le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Leonardo ne devrait pas pouvoir mettre la main sur l’attaquant du Bayern Munich selon le président bavarois.

Les semaines passent et l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi flou. En effet, contrairement à Neymar qui a prolongé jusqu’en juin 2025, le champion du monde tricolore est toujours lié au PSG jusqu’à l’été 2022. Ce qui signifie qu’en cas d’absence d’accord avec le clan Mbappé pour une prolongation dans les prochaines semaines, le PSG pourrait bien être contraint de vendre son attaquant à l’intersaison. Afin de combler le potentiel vide que la pépite du PSG laisserait, Leonardo songerait notamment à Robert Lewandowski. ESPN , puis L’Équipe , et à présent As affirment que le PSG serait une option pour Lewandowski.

« Il a encore deux ans de contrat ici et je pourrais bien imaginer le conserver encore plus longtemps »