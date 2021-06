Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Robert Lewandowski a déjà fait son choix !

Publié le 11 juin 2021 à 12h15 par D.M.

Agé de 32 ans, Robert Lewandowski serait prêt à quitter le Bayern Munich et figurerait dans les tablettes de plusieurs clubs. Courtisé par le PSG, l'attaquant privilégierait un départ vers l'Espagne.

Auteur de 41 buts cette saison en Bundesliga, Robert Lewandowski est assurément l’un des candidats sérieux pour le Ballon d’or et la plupart des équipes européennes rêvent de pouvoir mettre la main sur lui. Et pour ces clubs, l’occasion pourrait bien se présenter lors de ce mercato estival. Selon les informations d’ AS , qui s’appuie sur des sources proches du joueur, Robert Lewandowski serait prêt à quitter le Bayern Munich cet été pour découvrir un nouveau championnat. Le PSG suivrait la situation, mais le club parisien ne semble pas être une priorité pour l’attaquant polonais.

Lewandowski rêve du Real Madrid