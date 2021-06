Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait dégainé une offre pour une star du Real Madrid !

Publié le 11 juin 2021 à 7h15 par La rédaction

D’après la télévision espagnole, le PSG aurait fait une offre pour s’attacher les services de Raphaël Varane. Une cible de plus sur le tableau de chasse de Leonardo…

Tout juste après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG serait déjà reparti aux affaires. Pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo est à l’affut de chaque opportunité. Et Raphaël Varane en est une. En difficulté au Real cette saison, le défenseur français aurait des envies d’ailleurs. Et Paris se sentirait prêt à l’accueillir.

Le PSG a fait une offre… Chelsea et Manchester United aussi