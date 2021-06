Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est vraiment prêt à tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Travaillant d’arrache-pied sur la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait bien faire quelques folies pour conserver le crack du PSG.

Restera, ne restera pas ? Depuis plusieurs mois désormais, cette question revient sur la table concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français pourrait être dans une position idéale pour s’en aller, lui qui rêve notamment d’aller au Real Madrid. Un scénario que Leonardo tente toutefois d’empêcher en cherchant à obtenir l’accord de Mbappé pour prolonger. Après avoir fait signer un nouveau contrat à Neymar, le PSG cherche à en faire de même avec l’attaquant de 22 ans.

Une offre folle pour Mbappé ?