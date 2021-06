Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 11 juin 2021 à 9h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos serait revenu sur sa décision et serait prêt à prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais l'offre a expiré et Florentino Perez serait réticent à lui faire une nouvelle proposition.

La prolongation de Sergio Ramos est l’un des sujets brûlants du côté du Real Madrid. Le capitaine emblématique du club espagnol voit son contrat expirer à la fin du mois et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour l’étirer. Ces derniers mois, certains médias espagnols ont évoqué un départ de Sergio Ramos durant l’été et notamment vers le PSG. A la recherche d’un défenseur central, le club parisien surveillerait de près la situation de l’international espagnol, mais le joueur de 35 ans souhaiterait rester au Real Madrid.

Sergio Ramos serait à prolonger son contrat, mais...