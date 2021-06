Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme signal sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 juin 2021 à 7h45 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter la Juventus pour rejoindre le PSG ou Manchester United, Cristiano Ronaldo serait seul maitre de son destin. Selon la presse italienne, ce serait pour cette raison que Jorge Mendes n'aurait pas rencontré la direction de la Juventus dernièrement.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo pense à quitter la Juventus cet été. Selon nos informations du 20 mai, ses représentants ont d'ailleurs commencé à préparer le terrain il y a plusieurs semaines en ce sens. Alors qu'il a été prévenu d'un possible départ de Cristiano Ronaldo, le PSG est pour le moment obnubilé par Kylian Mbappé et ne compte pas se tourner vers le Portugais tant que ce dossier ne sera pas réglé.

Cristiano Ronaldo serait maitre de son destin à la Juve