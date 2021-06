Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les six clubs qui veulent recruter Kylian Mbappé !

Publié le 11 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG est encore très incertain avec un contrat qui court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé figure sur les tablettes de six écuries étrangères qui sont à l’affût dans ce dossier.

« Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente », indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe sur l’avenir de Kylian Mbappé, assurant donc avec certitude qu’il parviendrait à prolonger l’attaquant français qui n’a plus qu’une année de contrat. Mais dans le cas contraire, plusieurs cadors étrangers sont déjà au taquet pour récupérer Mbappé libre en 2022…

Mbappé a une cote XXL sur le marché

Comme l’a annoncé The Athletic, Kylian Mbappé disposerait de pas moins de six courtisans sur le marché des transferts : on note bien sûr le présence du Real Madrid, sur ses traces depuis plusieurs années, mais également de la Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool. Le PSG a donc plus que jamais la pression dans ce dossier.