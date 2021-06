Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l'action pour Gianluigi Buffon !

Publié le 10 juin 2021 à 23h00 par B.C.

À la recherche d’une doublure à Marc-André Ter Stegen en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone aurait approché Gianluigi Buffon, bientôt libre de tout contrat.

Si Marc-André Ter Stegen semble faire partie des rares joueurs jugés intransférables par Joan Laporta, cela n’est pas le cas de Neto. La doublure de l’Allemand pourrait être vendue par le FC Barcelone durant le mercato estival, obligeant le club à se mettre à la recherche d’un nouveau portier. Il y a quelques semaines, le nom de Gianluigi Buffon avait notamment été cité, alors que l’Italien va quitter la Juventus à la fin du mois. Une piste confirmée ce jeudi par la presse catalane, mais Buffon ne devrait pas pour autant rejoindre le Camp Nou durant l’été.

Buffon a repoussé les avances du Barça