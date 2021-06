Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 10 juin 2021 à 21h15 par D.M.

Comme le 10 Sport vous l'a annoncé en exclusivité, Miralem Pjanic a été proposé au PSG, mais le milieu de terrain privilégierait un retour à la Juventus.

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier dans le cadre d’un échange avec Arthur, Miralem Pjanic pourrait déjà changer d’air en raison de son faible temps de jeu sous les ordres de Ronald Koeman.. Ses agents tentent de trouver une solution et ont proposé ses services à de nombreux clubs. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 mai dernier, le PSG et Chelsea ont été sondés pour accueillir Pjanic, qui est resté évasif sur son avenir. « Un départ du FC Barcelone ? C'est difficile d'en parler maintenant. Je profite de mes vacances en famille et je ne pense qu'à ça pour le moment. En juillet, ils reprendront l'entraînement pour la nouvelle saison et je rejoindrai l'équipe. On verra alors ce qui se passera », a confié le joueur lors d'un entretien accordé à Federalna TV .

Pjanic veut retourner en Italie