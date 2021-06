Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery déterminé à recruter un attaquant de Pochettino ?

Publié le 10 juin 2021 à 20h45 par T.M.

Alors qu’il est de plus en plus question d’un possible départ du PSG pour Pablo Sarabia, Unai Emery pourrait bien en profiter.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia ne s’est jamais réellement imposé au sein du club de la capitale. D’ailleurs, pour l’Espagnol, l’arrivée de Mauricio Pochettino n’a pas forcément été une bonne nouvelle, voyant son temps de jeu se réduire. Face à cela et compte tenu de la nécessité du PSG de vendre cet été pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, Sarabia pourrait aller voir ailleurs. Et pour l’ancien joueur du FC Séville, un retour en Liga était dernièrement évoqué.

Direction Villarreal ?