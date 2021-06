Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut plomber Barcelone et le Real Madrid avec Hakimi !

Publié le 10 juin 2021 à 22h15 par A.C.

Alors que le mercato vient d’ouvrir ses portes, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup avec Achraf Hakimi.

Prêté par l’AS Roma l’été dernier, Alessandro Florenzi ne devrait pas être retenu par le Paris Saint-Germain. Pas convaincu, Leonardo ne devrait pas lever l’option d’achat de 9M€ et s’est d’ailleurs déjà mis à la recherche d’un remplaçant. Et quel remplaçant ! Le directeur sportif du PSG négocie en effet avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, le Marocain pourrait quitter le club milanais, qui doit enregistrer un bénéfice de 100M€ environs avant le 30 juin prochain.

Après Hakimi, l’Inter veut fermer la boutique