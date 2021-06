Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare une nouvelle opération colossale !

Publié le 10 juin 2021 à 22h00 par A.D.

Pour renforcer sa défense centrale, Joan Laporta penserait à recruter Alessio Romagnoli. Alors qu'il voudrait se séparer de Junior Firpo, le président du FC Barcelone négocierait un échange entre les deux joueurs avec le Milan AC.

Malgré l'arrivée d'Eric Garcia, Joan Laporta voudrait toujours recruter en défense centrale. Dans cette optique, le président du FC Barcelone aurait coché le nom d'Alessio Romagnoli. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'international italien pourrait être vendu cet été, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Une belle opportunité que Joan Laporta et le Barça ne voudraient pas laisser passer. D'ailleurs, ils auraient déjà une idée en tête pour rafler la mise et s'offrir les services d'Alessio Romagnoli cet été.

Un échange entre Junior Firpo et Alessio Romagnoli ?