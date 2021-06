Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de tonnerre pour l'avenir de Lionel Messi ?

Publié le 10 juin 2021 à 9h30 par D.M.

Certains médias espagnols annonçaient que Lionel Messi avait bouclé sa prolongation de contrat. Mais en réalité, l'attaquant argentin n'aurait reçu aucune une offre et douterait du projet sportif présenté par Joan Laporta.

L’avenir de Lionel Messi est assurément l’un des sujets brûlants de ce mercato estival. Il l'était déjà durant l’été 2020 en raison notamment de ses envies de départ. Finalement, devant l’intransigeance de Josep Maria Bartomeu, la Pulga était revenue sur sa décision et avait décidé de rester cette saison au FC Barcelone. Mais son contrat expire en juin prochain et son avenir n’est toujours pas scellé. Certains médias espagnols ont annoncé ces derniers jours que Lionel Messi avait donné son accord pour étirer son bail et que le deal était bouclé, mais la réalité serait bien différente.

Messi n'aurait reçu aucune offre de prolongation