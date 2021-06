Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Laporta a pris une grande décision !

Publié le 10 juin 2021 à 7h00 par A.D.

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2023, Riqui Puig ne voudrait pas faire ses valises de si tôt. Alors que Joan Laporta compterait beaucoup sur lui, le crack de 21 ans aurait pour objectif de rester au Barça et d'emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Ronald Koeman.

Malgré un faible temps de jeu cette saison avec Ronald Koeman, Riqui Puig s'est vu offrir une prolongation de contrat. Désormais liée au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2023, la pépite de 21 ans n'envisagerait pas du tout de partir dans un avenir proche. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano dernièrement, Riqui Puig voudrait continuer son aventure avec le Barça et aurait l'intention de le faire savoir à Joan Laporta, son nouveau président.

Riqui Puig veut rester au Barça