Mercato - Barcelone : Une solution toute trouvée pour cet indésirable de Laporta ?

Pas convaincu par Junior Firpo, Joan Laporta voudrait s'en débarrasser lors du prochain mercato estival. Alors qu'un intermédiaire travaillerait pour trouver un point de chute à l'ancien du Betis, le Milan AC et West Ham auraient déjà manifesté leur intérêt.

En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça serait contraint de vendre une pluie de joueurs cet été pour rééquilibrer ses comptes. Alors qu'il ne donnerait pas satisfaction à sa direction, Junior Firpo devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour Joan Laporta et le FC Barcelone, l'ancien du Betis aurait plusieurs pistes possibles pour son avenir.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Junior Firpo serait bel et bien en instance de départ. D'ailleurs, deux clubs auraient déjà montré leurs intérêts pour s'attacher ses services : le Milan AC pour un prêt avec option d'achat et West Ham. A en croire le journaliste italien, Edoardo Crnjar jouerait le rôle d'intermédiaire pour faciliter le départ de Junior Firpo.

