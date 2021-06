Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tout nouveau scénario à l'étude pour Pjanic ?

Publié le 10 juin 2021 à 23h15 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour recruter Miralem Pjanic cet été. Pour convaincre le FC Barcelone et rapatrier l'international bosnien à Turin, les Bianconeri voudraient négocier un prêt de deux ans avec option d'achat.

Alors que sa première saison au FC Barcelone ne s'est pas du tout passée comme prévu, Miralem Pjanic pourrait prendre le large dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international bosnien pourrait être prêté au PSG ou à Chelsea pour se relancer lors de l'exercice 2021-2022. Selon nos informations du 19 mai, Miralem Pjanic a été proposé à Leonardo et à Thomas Tuchel en vue du prochain mercato estival. Et alors que le PSG et Chelsea sont encore en phase de réflexion pour le milieu de terrain du Barça, la Juventus pourrait leur couper l'herbe sous le pied.

Allegri prend les choses en main pour Pjanic