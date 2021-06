Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un tarif colossal est fixé pour Lautaro Martinez !

Publié le 10 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Les plus grands clubs espagnols auraient des vues sur Lautaro Martinez. L'Inter serait réticent à se séparer de lui et demanderait la somme de 90M€.

Le FC Barcelone a opéré des choix forts lors du dernier mercato estival. Ronald Koeman avait notamment décidé de se séparer de Luis Suarez et de recruter Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter était la priorité du club catalan, mais aucun accord n’avait été trouvé avec les dirigeants transalpins. Lautaro Martinez est donc resté en Italie et était proche d’une prolongation avec la formation milanaise. Mais les négociations auraient été stoppées et certains médias espagnols annoncent une arrivée de Lautaro Martinez en Liga. Le FC Barcelone, le Real Madrid, mais aussi l’Atlético ont été liés au buteur albicéleste.

L'Inter demande 90M€