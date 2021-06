Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac, Tigres... Cette énorme sortie sur le départ de Thauvin !

Publié le 10 juin 2021 à 23h10 par D.M.

Florian Thauvin a décidé de ne pas prolonger son contrat avec l'OM et de rejoindre les Tigres de Monterrey. Au Mexique depuis plusieurs années, André-Pierre Gignac aurait joué un rôle déterminant dans son arrivée.

Florian Thauvin a dit adieu à l’OM. En fin de contrat avec le club marseillais, l’international français a décidé de ne pas prolonger son bail et de donner une trajectoire surprenante à sa carrière. Le joueur a décidé de repousser les appels de clubs européens pour rejoindre les Tigres de Monterrey. Florian Thauvin avait tenté de justifier son choix. « J'ai eu la possibilité de rester en Europe, avec de nombreuses convoitises. Le plus important pour moi est de prendre du plaisir. J'ai toujours été un amoureux de l'Amérique Latine, ce sont des passionnés de foot. Les Tigres illustrent ça. Dédé (Gignac) a eu un rôle important, il m'a appelé pour me parler du projet, j'ai ensuite échangé avec les dirigeants, j'ai tout de suite été emballé, convaincu » avait-il confié en mai dernier.

« Il est clair que Gignac a eu à voir avec son arrivée »