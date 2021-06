Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce un énorme coup de balai !

Publié le 10 juin 2021 à 17h10 par A.M.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM devrait encore bougé cet été que ce soit dans le sens des arrivées, mais également des départs. Une énorme revue d'effectif est prévue.

Le mercato de l'OM est parti sur les chapeaux de roue. En effet, le club phocéen multiplie les pistes et a déjà bouclé un transfert. Gerson est effectivement la première recrue estivale du club phocéen. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Brésilien s'est engagé contre une opération complexe qui pourrait atteindre les 30M€ au total tandis que Flamengo conserve 25% à la revente. Et ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria, à l'occasion d'une réunion avec les groupes de supporters de l'OM, a promis que 11 joueurs débarqueraient cet été !

14 départs en tout ?