Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce joueur de Barcelone, c’est terminé !

Publié le 11 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant proposé par ses agents au PSG, Miralem Pjanic ferait le nécessaire pour retourner à la Juventus, ne souhaitant plus poursuivre son aventure au FC Barcelone.

« Un départ du FC Barcelone ? C'est difficile d'en parler maintenant. Je profite de mes vacances en famille et je ne pense qu'à ça pour le moment. En juillet, ils reprendront l'entraînement pour la nouvelle saison et je rejoindrai l'équipe. On verra alors ce qui se passera » . Voici le message que Miralem Pjanic a récemment fait passer à Federalna TV. Pour rappel, le milieu de terrain bosnien a débarqué au FC Barcelone en provenance de la Juventus l’été dernier, mais faute de temps de jeu jugé suffisant à ses yeux, il a demandé à ses représentants de lui trouver un point de chute. Comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité ces derniers temps, le clan Pjanic a proposé ses services à Chelsea et au PSG. Néanmoins, Leonardo et la direction du PSG ne devraient pas pouvoir boucler cette opération.

Direction Turin pour Pjanic ?