Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse désillusion pour le prix de Kamara ?

Publié le 11 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Longtemps présenté comme l'une des plus grosse vente possible pour l'OM cet été, Boubacar Kamara, dont le contrat s'achève en juin 2022 a perdu de sa valeur.

Cet été, l'Olympique de Marseille compte bien vendre afin de renflouer ses caisses, mais également pour se renforcer au mieux. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont ciblés, à commencer par Boubacar Kamara qui dispose d'une belle cote sur le marché. Toutefois, alors que ces derniers mois, une énorme vente était espérées avec le jeune Marseillais, Bruno Satin refroidit tout le monde assurant que compte tenu de sa situation contractuelle (son bail prend fin en 2022), Boubacar Kamara ne sera pas vendu plus de 25M€..

Kamara vendu à moins de 25M€ ?