Mercato - PSG : Emmanuel Macron s’immisce dans le dossier Mbappe !

Publié le 11 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, Emmanuel Macron affiche son souhait dans ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Une situation tendue compte tenu du fait que s'il ne prolonge pas, une vente cet été pourrait être nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an. Le PSG est donc dans l'attente, mais Emmanuel Macron donne un coup de pouce à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

«C’est important qu’il reste pour le championnat»