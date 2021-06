Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est interpellé pour la succession de Thauvin !

Publié le 11 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Dans le viseur de l'OM pour remplacer Florian Thauvin, Jérémie Boga suit de près le club phocéen comme le révèle son coéquipier à Sassuolo Maxime Lopez.

Avec le départ de Florian Thauvin, qui s'est engagé libre avec les Tigres de Monterrey, l'OM est contraint de lui trouver un remplacer. Dans cette optique, le nom de Jérémie Boga revient avec insistance. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le natif de Marseille n'est d'ailleurs pas insensible à l'intérêt du club phocéen. Une tendance confirmée par Maxime Lopez.

«Jérémie suit l'OM, il est supporter du club»