Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a passé une commande spéciale pour le mercato !

Publié le 11 juin 2021 à 3h00 par La rédaction

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du moment au PSG, Achraf Hakimi serait en réalité fortement désiré par l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.

Le PSG ayant finalement décidé de ne pas faire jouer l’option d’achat disponible pour Alessandro Florenzi, c’est donc un nouveau latéral droit qui est attendu cet été dans la capitale. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées à cet effet (Serge Aurier, Hector Bellerin, Emerson Royal), mais le dossier le plus avancé actuellement mène à Achraf Hakimi. Le défenseur de l’Inter Milan serait de plus en plus proche du PSG, mais qui a vraiment souhaité sa présence au club ?

Le Qatar veut boucler Hakimi

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport jeudi, c’est l’émir Tamim ben Hamad Al Thani en personne qui aurait chargé la direction sportive du PSG de se focaliser en priorité sur Achraf Hakimi pour cet été. Un dossier XXL qui ne serait donc ni du fait de Leonardo, ni de celui de Nasser Al-Khelaïfi…