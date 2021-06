Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Hakimi imposée par le Qatar ?

Publié le 10 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Achraf Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter cette saison, est la première grosse cible du mercato du Paris Saint-Germain.

L’été commence très fort pour le Paris Saint-Germain ! Avec le probable départ d’Alessandro Florenzi au terme de son prêt, Leonardo s’est mis en quête d’un latéral droit de haut niveau pour la saison prochaine. Un retour de Serge Aurier a ainsi été évoqué, puisque ce dernier a l’avantage d’avoir déjà travaillé avec Mauricio Pochettino par le passé. Le gros dossier du moment semble toutefois concerner Achraf Hakimi, l’un des acteurs majeurs du titre de champion d’Italie de l’Inter. La presse italienne a évoqué une première offre de 60M€ du PSG, vraisemblablement refusée par les Nerazzurri . Sur le10sport.com, nous avons pu vous confirmer l’existence de négociations entre l'Inter et Leonardo, qui cherche à insérer des joueurs dans l’opération afin d’en faire baisser le prix. En effet, à en croire les indiscrétions de Sky Sport Italia sur le sujet, l’Inter réclamerait pas moins de 80M€ pour Hakimi.

Hakimi, la nouvelle tête d’affiche du PSG au Moyen Orient

Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que la piste d’Achraf Hakimi ne viendrait ni de Leonardo, ni de Mauricio Pochettino, ni de Nasser Al-Khelaïfi. D’après les informations du quotidien, c’est l’émir Al-Thani lui-même qui voudrait avoir Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Le propriétaire du club de la capitale aurait carrément imposé cette piste à Leonardo, qui se serait donc ensuite mis au travail. Les raisons de ce choix fort de l’émir Al-Thani s'expliquerait tout simplement par le statut d’Hakimi. La Gazzetta fait remarquer que le latéral droit est un jeune prodige de talent, au jeu spectaculaire, avec une forte valeur marchande et convoité par les plus grands clubs du monde... mais il serait surtout un musulman pratiquant. De quoi faire d’Hakimi une figure de proue importante du projet de QSI au PSG, surtout avec la Coupe du monde 2022 qui arrive à grand pas... et qui se disputera au Qatar.

Mais Chelsea semble avoir pris l’avantage