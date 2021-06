Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Hakimi débloqué par ce joueur du Barça ?

Publié le 11 juin 2021 à 0h45 par A.D.

Pour remplacer Achraf Hakimi, qui pourrait filer vers le PSG, l'Inter aurait déjà identifié sa cible prioritaire : Emerson Royal. Pour mener à bien cette opération, les Nerazzurri auraient rencontré l'agent du défenseur du Barça ce jeudi après-midi. Dans la foulée, le clan Emerson Royal aurait profité de son passage à Milan pour s'entretenir avec la direction des Rossoneri.

Peu convaincu par Alessandro Florenzi cette saison, Leonardo aurait décidé de ne pas activer son option d'achat. Alors que l'international italien ne devrait plus porter les couleurs du PSG, le directeur sportif italo-brésilien est en quête d'un nouveau latéral droit et a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Après avoir trouvé un accord avec le clan Hakimi, Leonardo s'est tourné vers la direction de l'Inter et a formulé une première offre. Cette dernière ayant été jugée insuffisante par les Nerazzurri . Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG essaie d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction pour ne pas avoir à payer plus cher le transfert d'Achraf Hakimi.

Emerson Royal, le digne successeur d'Hakimi à l'Inter ?

Sachant qu'Achraf Hakimi pourrait signer au PSG cet été, l'Inter s'activerait déjà pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Et les Nerazzurri auraient choisi Emerson Royal. Selon les informations de Gianluca Di Marzio pour Sky Sport , le club milanais aurait fait du défenseur du Barça sa priorité pour pallier le possible départ d'Achraf Hakimi. Et pour avancer au mieux sur ce dossier, la direction de l'Inter aurait rencontré Frederic Pena, l'agent d'Emerson Royal, ce jeudi à Milan. Dans la foulée, le clan Emerson Royal se serait également entretenu avec la direction du Milan AC selon Daniele Longo, journaliste de Calciomercato.com . Reste à savoir si l'arrière droit du FC Barcelone rejoindra les Nerazzurri ou les Rossoneri cet été.

