Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery va rendre une fière chandelle à… Leonardo !

Publié le 11 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Ancien entraîneur du PSG, Unai Emery en pincerait pour Pablo Sarabia qui ne ferait plus l’unanimité à Paris, prêt à le vendre afin de financer son mercato estival.

En marge du mercato estival qui a ouvert ses portes mercredi, le PSG compterait frapper fort en recrutant notamment Achraf Hakimi et Theo Hernandez pour ne citer qu’eux. Pour ce faire, des ventes sont escomptées et une liste de potentiels départs aurait été dressé. Paris Fans a récemment confié que Danilo Pereira, Ander Herrera ou encore Pablo Sarabia seraient amenés à aller voir ailleurs. Et en ce qui concerne l’ailier du PSG qui évoluait au FC Séville avant de signer en 2019 au sein du club de la capitale, il se pourrait qu’un retour en Liga se concrétise.

Sarabia désiré par Emery