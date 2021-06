Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur Lewandowski !

Publié le 11 juin 2021 à 8h45 par D.M. mis à jour le 11 juin 2021 à 9h05

A en croire la presse espagnole, le PSG rechercherait un attaquant sur le marché et serait très intéressé par Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich.

Le PSG tient sa première recrue estivale ! Ce jeudi, le club français a officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, un temps proche du FC Barcelone. En fin de contrat avec Liverpool, l’international néerlandais viendra renforcer le milieu de terrain parisien. Leonardo espère aussi annoncer prochainement l’arrivée d’Achraf Hakimi, mais aussi de Gianluigi Donnarumma. Et le PSG pourrait bien continuer sur sa lancée et frapper un gros coup sur le marché des transferts.

Un intérêt du PSG pour Lewandowski ?