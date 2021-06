Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme retournement de situation pour ce cadre d'Ancelotti ?

Publié le 11 juin 2021 à 10h30 par D.M. mis à jour le 11 juin 2021 à 11h54

Annoncé sur le départ par la plupart des médias espagnols, Marcelo devrait finalement rester au Real Madrid la saison prochaine.

Arrivé en 2007 au Real Madrid, Marcelo est l’un des plus anciens du vestiaire avec Sergio Ramos. Et à l’instar de son coéquipier, son avenir à la Casa Blanca a été au centre de l’actualité ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club espagnol, le joueur brésilien a perdu sa place de titulaire et a été annoncé sur le départ. La presse avait évoqué notamment un intérêt de l’Inter Miami. Inquiet après la sortie de ces informations, Marcelo aurait directement contacté ses dirigeants afin de demander des explications.

Marcelo devrait rester au Real Madrid