Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti pose un gros problème à Pérez !

Alors qu'il ne compterait pas sur Marcelo, le Real Madrid espérerait s'en débarrasser lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, le latéral gauche brésilien voudrait à tout prix rester à la Maison-Blanche, même s'il ne jouera pas.

Marcelo a fait le plus grand bonheur du Real Madrid pendant plus de dix saisons, mais ces dernières années il est sur le déclin. Agé de 33 ans, l'international brésilien est en perte de vitesse depuis de longs mois et sa direction aurait tenté à plusieurs reprises de s'en débarrasser, sans succès. Alors que le contrat de Marcelo arrivera à terme le 30 juin 2022, le Real Madrid serait déterminé à le vendre cet été pour ne pas le voir partir gratuitement à l'issue de son bail. Toutefois, Marcelo devrait plomber les plans de Carlo Ancelotti et de Florentino Pérez.

Marcelo déterminé à rester au Real Madrid ?