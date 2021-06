Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba directement lié à l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 juin 2021 à 22h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba ne resterait pas insensible à l'intérêt de la Juventus. Mais les demandes du club anglais seraient élevées dans ce dossier.

A chaque mercato, l’avenir de Paul Pogba revient au premier plan. Lié contractuellement à Manchester United jusqu’en 2022, le milieu de terrain français est régulièrement annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes. A la recherche d’un joueur de classe mondiale, le PSG le suivrait, tout comme la Juventus. Mais Manchester United demanderait le prix fort pour laisser filer Paul Pogba.

Un échange Pogba/Ronaldo à l'étude ?