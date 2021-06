Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Paul Pogba sur un transfert à Paris !

Publié le 10 juin 2021 à 17h45 par A.D.

A un an de la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le collimateur du PSG. Interrogé sur un possible départ dans le club de la capitale, l'international a lâché ses vérités, précisant notamment qu'il n'avait pas le numéro de téléphone de Nasser Al-Khelaïfi.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United dès cet été, et ce, pour ne pas partir gratuitement dans un an. Conscient de la situation de Paul Pogba, le PSG serait en embuscade pour le récupérer dès cet été. Interrogé sur la piste PSG par Kingsley Coman et Presnel Kimpembe, Paul Pogba a expliqué clairement qu'il n'avait aucun contact avec Leonardo. « Nasser ? On est bientôt en période de mercato ? Des contacts ? Non (rires) » , a lâché simplement l'international français. Présent en conférence de presse avec les Bleus ce jeudi après-midi, Paul Pogba en a rajouté une couche.

«Je n'ai pas le numéro de Nasser Al-Khelaïfi»