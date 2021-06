Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? La réponse de Paul Pogba !

Publié le 9 juin 2021 à 14h15 par T.M.

Une fois n’est pas coutume, le nom de Paul Pogba revient encore dans le viseur du PSG. Et le joueur de Manchester United a d’ailleurs évoqué cette piste.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait faire ses valises cet été. D’ailleurs, il y a plusieurs semaines, Mino Raiola, agent du Français, avait expliqué que l’heure du divorce était venue. A nouveau, le feuilleton Pogba devrait animer le marché des transferts et à 28 ans, le joueur de Red Devils pourrait découvrir un nouveau club. Lequel ? Selon les dernières informations de ESPN , le PSG serait très attentif à la situation de Paul Pogba, surtout afin de le recruter gratuitement en 2022.

« Des contacts ? Non »