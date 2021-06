Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 10 juin 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de près par le PSG et la Juventus. Alors que La Pulga se verrait bien faire son retour chez les Bianconeri, Mino Raiola serait contraint de réaliser une grosse opération pour pouvoir rapatrier son poulain à Turin.

En difficulté à Manchester United ces derniers mois, Paul Pogba pourrait ne plus y faire long feu. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Alors que Paul Pogba pourrait quitter les Red Devils dès cet été, le PSG serait à l'affût, prêt à profiter de l'aubaine. Toutefois, comme l'a indiqué La Pioche en conférence de presse ce jeudi après-midi, il n'a pas été approché par Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi pour le moment. « Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) » , a précisé Paul Pogba.

Paul Pogba est prêt à répondre à l'appel de la Juve, mais...