Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Robert Lewandowski !

Publié le 11 juin 2021 à 13h15 par T.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et d’autres prestigieux clubs européens, Robert Lewandowski a vu le président du Bayern Munich mettre les choses au point sur son avenir.

Qui sera le buteur du PSG la saison prochaine ? Tandis que Moise Kean n’est pas assuré de revenir, que Mauro Icardi pourrait s’en aller de même Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino pourrait donc avoir besoin d’un attaquant. Et pour cela, Leonardo regarderait notamment du côté du Bayern Munich. Un intérêt pour Robert Lewandowski avait ainsi filtré et cela est toujours d’actualité si l’on en croit les informations divulguées ce vendredi par AS . Le PSG serait donc un option pour l’avenir du Polonais. Mais du côté du Bayern Munich, on n’a pas la même vision des choses pour Lewandowski.

« Il a encore deux ans de contrat ici »