Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 11 juin 2021 à 10h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich lors de mercato estival. Le PSG suivrait de près la situation.

Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG va pouvoir se concentrer sur d’autres secteurs de jeu. Leonardo rechercherait notamment un attaquant confirmé et suivrait l'un des meilleurs joueurs de la saison. Selon AS , le PSG resterait attentif à la situation de Robert Lewandowski. Agé de 32 ans, l’attaquant polonais a inscrit 41 buts cette saison en Bundesliga et joué un rôle majeur dans le sacre de son équipe en championnat. Malgré sa très bonne saison sous le maillot bavarois, Robert Lewandowski aurait besoin de changements dans sa carrière et serait sur le point de prendre une grande décision.

Lewandowski veut découvrir un nouveau championnat