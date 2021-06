Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle clairement Laporta !

Publié le 11 juin 2021 à 10h00 par A.M.

Bien que Ronald Koeman ait été confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine, Xavi ne cache pas ses ambitions à l'avenir avec le FC Barcelone.

Depuis que Xavi a choisi d'entamer une carrière d'entraîneur, son nom est régulièrement associé au FC Barcelone. Toutefois, il a décidé de prolonger l'aventure avec Al-Sadd où il est désormais lié jusqu'en juin 2023. De son côté, Joan Laporta a finalement confirmé Ronald Koeman dans ses fonctions. Mais ce n'est probablement que partie remise entre Xavi et le Barça puisque l'ancien milieu de terrain blaugrana ne cache pas son intention de s'asseoir un jour sur le banc du FC Barcelone.

«Je me sens prêt»