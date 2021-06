Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Pep Guardiola monte au créneau pour Ronald Koeman...

Publié le 7 juin 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Actuellement en Espagne, Pep Guardiola a fait le point sur l'actualité du FC Barcelone. L'entraîneur de Manchester City a donné son avis sur le recrutement du club catalan, et a apporté son soutien à Ronald Koeman.

L’avenir de Ronald Koeman a été longuement discuté ces derniers jours. Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, l’entraîneur néerlandais était un choix de Josep Maria Bartomeu et se savait en danger après le départ du dirigeant catalan. Victorieux des dernières élections présidentielles, Joan Laporta a pris la succession de Bartomeu et avait tenu à rassurer Koeman. « Ronald, tu sais que tu as la confiance de la nouvelle équipe dirigeante. (...) L'équipe s'améliore et nous ferons tous les efforts possibles pour qu'on ait un groupe compétitif afin de tout gagner » avait-il confié lors de son investiture en mars dernier. Mais ces derniers jours, l’avenir du Néerlandais a été remis en cause. Plusieurs médias ont annoncé que le dirigeant du FC Barcelone avait l’intention de se séparer de l’entraîneur après sa saison décevante. Xavi, Javier Pimienta, Hansi Flick ou encore Pep Guardiola ont été évoqués par la presse espagnole pour prendre sa succession. Mais après avoir longuement discuté avec lui, Joan Laporta a annoncé que Ronald Koeman conservera son poste la saison prochaine.

Guardiola apporte son soutien à Koeman...

A Majorque pour disputer un tournoi de golf, Pep Guardiola a passé en revue l’actualité de son ancienne équipe et a apporté son soutien à Ronald Koeman, critiqué cette année. « J e suis un très bon ami de Ronald et je suis très heureux, et je le sais car j'ai parlé au président et il est convaincu de la décision. Cela a été très compliqué pour toutes les équipes à cause de la pandémie. Ronald mérite d'avoir une année avec les supporters dans le stade, les deuxièmes années sont toujours meilleures que les premières, ils se connaissent déjà, il a déjà pris en main l’équipe et à certains moments de l'année, le Barça a très bien joué (…) J'ai été dans trois clubs différents, mais rien n'est comparable à un Barça ou à un Madrid, où l'impact est beaucoup plus grand, où tout est plus difficile à contrôler en privé, et j'en ai discuté avec Ronald, nous sommes exposés à cela, mais il est fort et a beaucoup d'expérience » a confié l’entraîneur de Manchester City dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Selon Guardiola, Koeman peut briller au FC Barcelone, d’autant que son effectif sera renforcé durant le mercato estival.

... Et valide les pistes Agüero et Garcia