Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à Al-Khelaïfi pour Mbappé !

Publié le 11 juin 2021 à 11h45 par T.M.

Du côté du PSG, on a encore sorti les barbelés dernièrement pour Kylian Mbappé. Toutefois, cela n’aurait pas vraiment déstabilisé le Real Madrid…

Le flou est encore et toujours total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Partira, ne partira pas ? Tout le monde cherche à savoir ce que fera l’attaquant du PSG, mais du côté du club de la capitale, la tendance est claire : un départ n’est pas prévu. En effet, il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait été très clair à propos de Mbappé : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. (…) Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d’entente ».

Le Real Madrid y croit encore !