Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans une bataille colossale pour Lewandowski !

Publié le 11 juin 2021 à 11h15 par D.M.

A la recherche d'un attaquant confirmé, le PSG aurait coché le nom de Robert Lewandowski. Mais auteur de 41 buts en Bundesliga cette saison, l'attaquant du Bayern Munich intéresse les plus grandes équipes européennes.

Et si l’aventure de Robert Lewandowski au Bayern Munich touchait à sa fin ? Agé de 32 ans, l’attaquant polonais est lié au club allemand jusqu’en 2023, mais pourrait prendre la décision de quitter la Bundesliga lors de ce mercato estival. Selon les informations d’ AS , le joueur voudrait découvrir un nouveau championnat et rejoindre une nouvelle formation européenne. A la recherche d’un attaquant confirmé, le PSG serait un candidat sérieux à sa signature, mais Leonardo n’est pas le seul dirigeant à s’être positionné dans le dossier Lewandowski.

Le Real Madrid, Chelsea et les deux clubs de Manchester sur Lewandowski