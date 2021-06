Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste du Barça fixée à 30M€ pour cet été ?

Publié le 11 juin 2021 à 11h00 par La rédaction

Après l’échec dans le dossier Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone serait sur les traces de Lorenzo Pellegrini. Mais recruter le milieu italien pourrait se révéler être compliqué.

En difficulté sportivement, après une décevante troisième place en championnat, mais aussi financièrement, le FC Barcelone va devoir faire preuve de malice pour se renforcer cet été. S’il a réussi à récupérer Sergio Agüero et Eric Garcia gratuitement, alors que les deux joueurs arrivaient à la fin de leur contrat à Manchester City, le club catalan a vu Georginio Wijnaldum lui glisser entre les doigts et signer au PSG.

30M€ pour Pellegrini ?