Mercato - PSG : Le Real Madrid abat sa dernière carte pour Sergio Ramos !

Publié le 12 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à gratuitement s’attacher les services de Sergio Ramos cet été, Toni Kroos a demandé au capitaine du Real Madrid de rester à la Casa Blanca.

Depuis plusieurs mois à présent, il est question de l’avenir de Sergio Ramos dans la presse espagnole. En effet, alors que le contrat du capitaine du Real Madrid court jusqu’au 30 juin, il n’a pas été prolongé jusqu’ici, et il semblerait que le vétéran du Real Madrid devrait quitter la Casa Blanca dans les prochaines semaines. Une situation qui aurait alerté le PSG, désireux de renforcer la charnière centrale de son effectif. Cependant, Toni Kroos a tenté le tout pour le tout ce vendredi en incitant son capitaine à poursuivre au Real Madrid. De quoi compliquer un peu plus les plans du PSG ?

« J'espère avoir encore de nombreuses années avec lui »