Mercato - PSG : Klopp fait saliver les supporters du PSG !

Publié le 12 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool, Jürgen Klopp ne tarit pas d'éloges pour le nouveau joueur du PSG.

C'est désormais officiel, Georginio Wijnaldum est un joueur du PSG. Libre, le milieu de terrain néerlandais s'est engagé avec le club de la capitale après avoir pourtant été très proche du FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, le PSG semble avoir réalisé une excellente affaire si l'on en croit les propos de son ancien entraîneur Jürgen Klopp.

Klopp est fan de Wijnaldum