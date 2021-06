Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum reçoit un énorme message de Klopp après son arrivée à Paris !

Publié le 11 juin 2021 à 0h15 par B.C.

Alors que Georginio Wijnaldum s’est engagé en faveur du PSG ce jeudi pour les trois prochaines années, Jürgen Klopp a salué le passage du Néerlandais à Liverpool.

Annoncé tout proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum évoluera finalement au PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a officialisé ce jeudi la venue de l’international néerlandais, arrivant en fin de contrat avec Liverpool. Un gros coup réalisé par le PSG, tandis que les Reds regrettent déjà de leur côté le départ du milieu de terrain, pièce essentielle de Jürgen Klopp cette saison avec 51 apparitions toutes compétitions confondues. Sur le site internet de Liverpool, l’entraîneur allemand a tenu à saluer le passage de Georginio Wijnaldum du côté d’Anfield en employant des mots très forts.

« Nous lui souhaitons beaucoup de succès en France avec le PSG »