Mercato - PSG : A peine arrivé, Georginio Wijnaldum annonce déjà la couleur !

Publié le 10 juin 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum vient de signer au PSG. Et pourtant, il semblait être destiné à rejoindre le FC Barcelone dans un premier temps. Alors qu'il vient tout juste de parapher son contrat avec le club de la capitale, Georginio Wijnaldum s'est totalement enflammé pour son arrivée et a dévoilé ses ambitions XXL.

Le Barça pensait réaliser un troisième coup de maitre à 0€ avec Georginio Wijnaldum, après Sergio Agüero et Eric Garcia, mais le PSG en a décidé autrement. Grâce à une offre XXL, qui serait environ deux fois supérieure à celle du FC Barcelone, Leonardo aurait fait vaciller l'international néerlandais, jusqu'à lui faire signer un contrat avec le PSG ce jeudi. Alors qu'il vient de devenir officiellement un nouveau joueur parisien, Georginio Wijnaldum s'est totalement enflammé, expliquant qu'il avait hâte de découvrir la Ligue 1 et de disputer la Ligue des Champions avec le PSG. « Je suis prêt pour la Ligue 1. Vous savez, j'ai déjà été transféré dans un autre pays lorsque je jouais aux Pays-Bas et que j'ai découvert la Premier League. Mais c'était bien parce que j'avais déjà joué pendant de nombreuses années en Hollande et parfois, vous êtes prêt pour un nouveau défi. Et je pense qu'en ce moment, je suis prêt pour un nouveau défi et aussi pour un nouveau championnat. Donc je suis prêt et je suis prêt à relever le défi en France. J'ai hâte d'y être, mais aussi de disputer les matches de Coupe et, bien sûr, participer à la Ligue des champions ! » , a déclaré Georginio Wijnaldum lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«J'étais comme, wow, ce serait une super équipe où aller !»

Au cours de la même interview, Georginio Wijnaldum a également fait part de ses ambitions XXL avec le PSG. « J'espère que mon arrivée pourra aider l'équipe à remporter tous les trophées possibles. Je veux gagner autant que possible pour le club et les supporters. En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer avec les meilleurs joueurs autour de vous et quand je regarde Paris, je vois des grands joueurs de talent et un coach capable de rendre les joueurs encore meilleurs et qui est capable de les rassembler pour en faire une équipe forte et solide. C'était ma première impression. J'étais comme, wow, ce serait une super équipe où aller ! Ce sera un nouvel environnement pour moi. Une chose est sûre, je viens ici pour essayer d'écrire l'histoire avec cette équipe incroyable » , s'est enflammé Georginio Wijnaldum, avant d'adresser un message aux supporters du PSG.

«Je promets que tant que je jouerai pour le PSG, je donnerai tout ce que j'ai»